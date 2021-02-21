Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Artan vakalarla birlikte 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Alınan kararla 15 Şubat’ta köy okulları, anaokulları ve kurslarda yüz yüze eğitim başladı. Peki, 1 Mart’ta liseler açılacak mı?

Liseler ne zaman açılacak? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.