Liseler ne zaman açılacak? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
9. sınıflar 1 Mart’ta okula gidecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime kademeli olarak başlanacak. Öncelikle köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Peki, 10. Sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. Artan vakalarla birlikte 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Alınan kararla 15 Şubat’ta köy okulları, anaokulları ve kurslarda yüz yüze eğitim başladı. Peki, 1 Mart’ta liseler açılacak mı?
Liseler ne zaman açılacak? Meslek liseleri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.