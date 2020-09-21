Koronavirüs salgını nedeniyle TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurmuştu. Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri bugün okulda ders başı yapı. Milli Eğitim Bakanlığı uyum haftasının 21-25 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim haftada 1 gün gerçekleşecek.

Uyum haftasında dersler nasıl işlenecek?

Uyum haftasında derslerin nasıl işleneceği ve ders saatlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Uyum programına ilişkin ders programı ve ders saatleri belli oldu. Okul öncesi eğitim kurumlarında 30’şar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul birinci sınıflarda da 30’şar dakikalık 5 ders saati olacak şekilde ve teneffüsler ise 10 dakikalık olacak şekilde 1 gün üzerinden gerçekleştirilecek. Anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri yüz yüze ders başı yaparken milyonlarca lise öğrencisi ise liselerin ne zaman açılacağı, lise liseler ne zaman okula gidecek? Sorularını sormaya devam ediyor.

Liseler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim (MEB) Bakanı Ziya Selçuk ortaöğretim ve lise okulların ne zaman açılacağına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimin başlamasından 3 hafta sonra anasınıfı, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile 8, 9 ve 12. sınıflar için yeniden değerlendirme yapılacak. Değerlendirmeler sonucunda lise ve ortaokulların okula başlayıp başlamayacağı da belli olacak.