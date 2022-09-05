Liseler hangi gün açılacak? Okullar ayın kaçında açılıyor?
Anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftası sebebiyle ders başı yaptı. Lise öğrencileri ise kendileri için ilk ders zilinin ne zaman çalacağını merak ediyor. Peki, okullar ayın kaçında açılacak? Liselerde eğitim ayın kaçında başlayacak?
2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Uyum haftasının başlamasıyla birlikte ‘Okullar ne zaman açılacak?’ sorusunun cevabı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, liselerde eğitim ne zaman başlayacak?
Liseler hangi gün açılacak? Okullar ayın kaçında açılıyor?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.