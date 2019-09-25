Lisede sınıf geçme 2019 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf geçme notları

Sınıf geçme ders ortalaması nedir? Sınıf geçme sistemi değişti mi? Okuların açılmasıyla birlikte ortaöğretim ve lisede okuyan öğrenciler ders başı yaptı. Lise son sınıf öğrenileri hem normal derslerine hazırlanırken bir yandan da 2020 YKS AYT ve TYT sınavına hazırlanıyor. Aynı durum 8. Sınıf öğrencileri için de geçerli. 8. Sınıfta okuyan öğrenciler 2019-2020 LGS sınavına hazırlanıyor. 9. Sınıf geçme, 10. Sınıf geçme, 11. Sınıf geçme, 12. sınıf geçme yöntemi nedir? Peki Lisede sınıf geçme 2019 2020 nedir? Lisede sınıf geçme kaç zayıfla geçilir ya da kalınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıf geçme sisteminin değişeceğinin sinyalini verdi. MEB başlatmış olduğu çalışma çerçevesinde liselerde sınıf geçme sistemi değişecek. Bakan Selçuk liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin olarak yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yeni düzenleme yapılacağını açıkladı. İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının70 olması gerekir. Kaynak: Liselerde sınıf geçme yönetmenliği, Lise sınıf geçme notu ders geçme puanı kaç?

Sınıf geçme ve sınıf kalma yönetmeliği

MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

Doğrudan sınıf geçme nasıl olur?

MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla;

a) Tüm derslerden başarılı olan,

b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması

MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.

c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır. Yukarıda görüldüğü gibi lisede öğrenciler tüm derslerden not ortalaması 50 ve üzerindeyse sınıfı geçiyor. lisede kaç zayıfla kalınır sorusuna gelirsek 3 dersten fazla dersten zayıfınız varsa sınıfta kalırsınız.