Lisede şehir dışına tercih yapılabilir mi? Lise tercihi nasıl yapılır hangi okul tercih edilecek?

2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri bugün başladı ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralığında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı.

Lise tercihlerinde yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Kimler yerel yerleştirme tercihi yapacak?

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler gözönünde tutularak yapılacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.

Lise yüzdelik dilimleri 2020 en düşük yüzdelik dilim

MEB e okul 2020 LGS lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve boş kontenjan listesi için tıklayınız

Merkezi ve Yerel Yerleştirme Başvuru İşlemleri için tıklayınız