2021-2022 eğitim öğretil yılının sonuna yaklaşıldı. Lise öğrencileri kaç ortalamaya ulaşmaları durumunda sınıflarını geçebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, ortalaması 50 olan sınıfta kalır mı?

Lisede kaç ortalamayla kalınır? 50 ortalamayla lisede kalınır mı?

Liselerde sınıf tekrarı yapılabiliyor. 2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10 ve 11. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

12.sınıflarla ilgiliyse geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar” dedi.