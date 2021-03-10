Liselerde 1. dönem sınavlarının yüz yüze olarak başlaması üzerine sınavlara giren öğrenciler birçok sorunun yanıtını aramaya başladı. Özellikle lisede eğitimine yeni başlamış olan öğrenciler, liselerde sınıf geçmenin nasıl hesaplandığını araştırıyor. Peki, Lisede 1. dönem sınıfı geçme nasıl hesaplanır? Lisede OBP nasıl hesaplanır? Sorumlu sınıf geçme ne demek?

Lisede 1. dönem sınıfı geçme nasıl hesaplanır?

İlk ve ortaöğretim kurumlarında ders notları öğrencilerin dönem içinde aldıkları yazılı, sözlü, performans vb. notların ortalaması bulunarak hesaplanmaktadır. Ortalama hesaplanırken notlar toplanır ve not sayısına bölünerek hesaplanmış olur.

Yani öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puanıdır.

Lisede OBP nasıl hesaplanır?

Diploma puanı, 12’nci sınıftan mezun olacak öğrencilerin 9, 10 ve 11’inci sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ile 12’nci sınıfın birinci dönem puanlarıyla oluşan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulmaktadır. OBP (ortaöğretim başarı puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilir.

Sorumlu sınıf geçme ne demek?

Başarısız ders sayısı en fazla 3 olan öğrenciler sorumlu olarak üst sınıfa geçer. Ancak 3’ten fazla başarısız olunan ders varsa bu durumda sınıfta kalarak bir sonraki sene aynı sınıf tekrar okunur. Nakil durumlarından ortaya çıkan sorumlu dersler ise hesaba katılmaz. Mezun olana kadar yani 12. Sınıf sonuna kadar sorumlu olunan dersler verilmek zorundadır.