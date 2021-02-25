Lise yüz yüze sınavları ertelendi mi? 2021 LGS sınavı ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitim başta olmak üzere lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği, LGS sınavının açıklanan tarihte yapılıp yapılmayacağının yanında sınav ekonu ve müfredatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Ziya Selçuk’un yaptığı o açıklamalar:

Sınav müfredatı neler? Sınavlardan hangi konularda soru çıkacak?

“Hafta sonu liseliler, 12.sınıflar için özel bir kanalımız var. Öğretmenler burada soru çözümü ve konu anlatımı yapıyor. Bu sadece onlara özel. Televizyonda hafta içi bu dersler var. Ayrıca okuldaki öğretmenleri ekrandan anlatıyor. Soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayarak ben bunu çözemedim, yardım istiyorum diyerek 6 Haziran'a kadar cevap alabilir.

Sınavlar ertelenecek mi?

Karne verebilmemiz için bizim bir sınav da yapabilmemiz gerekiyor. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzısıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir. Filanca ilde hiç vaka yok, şu kademelerde biz okulları açıyoruz diyebilir. Başka bir il risk yüksek açmıyoruz diyebilir. Kabine toplantılarında Sağlık Bakanlığı'ndan onay gelirse, sınıflar genişletilebilir. Mart sonuna kadar illerin durumuna göre karar verilecek.

Biz hiçbir sınav yapmazsak, eğitim faaliyetlerini dikkate almazsak, sürekli olarak bir birikim oluşacak ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin yükleri artacak. Bizim geleceğe dönük ihtiyaç nedir diye bir bilgiye de ihtiyacımız var. Tamamlayıcı ve destekleyici politikaları üretmek için verilere ihtiyacımız var. Tamamen kontrollü olarak, belli saatler arasında okula gelerek sınava geldik, bunun riski nedir? Bunu elbette danışıyoruz. İstişare ediyoruz. Bu masa başında alınacak bir karar değil. İstişare ile alınabilecek bir karar."

LGS sınavı ne zaman?

2021 LGS sınavı MEB tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.