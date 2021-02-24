Lise yüz yüze sınavı başarı puanı kaç? Kaç puan alınırsa lise yüz yüze sınav başarılı sayılacak?
Birinci dönemde yapılamayan lise sınavları korona tedbirleri kapsamında tedbirler alınarak bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek. Lise yüz yüze sınavları 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yapılacak. Peki yüz yüze lise sınavlarında kaç puan alan geçecek? Lise yüz yüze sınavı başarı puanı kaç? Kaç puan alınırsa lise yüz yüze sınav başarılı sayılacak? İşte lise yüz yüze birinci dönem sınav detayları.
Korona salgını tedbirleri kapsamında 15 Şubat’tan itibaren köy okulları yüz yüze eğitime başladı. Normalleşme sürecinin başlayacağı 1 Mart’tan itibaren ise ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek. Birinci dönemde salgın nedeniyle yapılamayan yüz yüze lise birinci dönem sınavları ise korona tedbirleri gözetilerek yapılacak.
Lise sınavlarının yapılacağı tarih, son gelişmeler ile takip ediliyor. Okullarda seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecince MEB liselerde sınav takvimini yayımladı. Takvime göre, liselerde sınavlar 1 Mart’tan itibaren salgın tedbirlerine uygun şekilde okullarda yüz yüze yapılacak. Yüz yüze lise sınavlarında 50 puan ve üzeri alanlar, başarılı sayılacak. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.