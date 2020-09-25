Lise stajları ne zaman başlayacak?
Stajlar ne zaman başlayacak? Korona salgını nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren okullar uzaktan eğitim vermeye başladı. 21 Eylül’den itibaren ise ana sınıf ve birinci sınıflar yüz yüze eğitim görmekte. Lise son sınıfta okuyan öğrenciler stajların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre lise staj tarihleri belli oldu. Peki lise son sınıf öğrencileri için stajlar ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon kanalında stajları başlatmak istediklerini söylemişti. Bakan Selçuk’un bu açıklamasından sonra lise stajlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlğıından staj tarihlerine ilişkin açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı, staj tarihlerine ilişkin olarak illerin milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Bakan Ziya Selçuk, yazısında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden geçerli olmak üzere işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.
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