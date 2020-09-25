Lise stajları ne zaman başlayacak?

Stajlar ne zaman başlayacak? Korona salgını nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren okullar uzaktan eğitim vermeye başladı. 21 Eylül’den itibaren ise ana sınıf ve birinci sınıflar yüz yüze eğitim görmekte. Lise son sınıfta okuyan öğrenciler stajların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre lise staj tarihleri belli oldu. Peki lise son sınıf öğrencileri için stajlar ne zaman başlayacak?