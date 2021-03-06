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Eğitim Lise sınavları ne zaman?
Eğitim

Lise sınavları ne zaman?

Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar 2 Mart 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci ise sınavlar hakkında meraklandı. Sınavlar ne zaman, sınavlar ertelenecek mi araştırmaları peş peşe geldi. Peki, Lise sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:54:00 -
Lise sınavları ne zaman?

Lise sınavları ne zaman? Sorusu merak ediliyor. 15 Şubat 2021'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla sınavların ne zaman olacağı araştırılıyor.

Lise sınavları ne zaman?

Liselerde sınav takvimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı gönderilen açıklama ile kesinlik kazandı. Pandemi döneminde uzaktan devam eden eğitim sürecinin ardından yeni yol haritasını belirleyen MEB, liselerde sınav takvimini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

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