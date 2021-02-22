Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Lise sınavları iptal mı, ertelendi mi?

Ziya Selçuk’un bu konuda Twitter üzerinden yaptığı açıklama soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek ve ertelenmeyecek.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumumuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışak bu yüzden çok kritik" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, öğrencilerin yüzde 40'ının sınavlarının tamamlandığını kaydetti.