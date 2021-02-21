Lise sınavları ertelenecek mi? Lise birinci dönem sınavları ne zaman?

Lise sınavları ne zaman 2021 son dakika? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Covid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların yüz yüze gerçekleşmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. 1 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların yüz yüze gerçekleşmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Bakan Selçuk: "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır" dedi.

Lise sınavları ne zaman?

Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Okulların yüz yüze eğitim tarihi ile ilgili yapıla açıklamada lise son sınıfların 1 Mart itibari ile yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Öte yandan MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.