Lise puanları nasıl hesaplanıyor? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitim adımları atılacak. Peki, lise puanları neye göre belirlenecek?

Lise puanları nasıl belirlenecek 2020-2021

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.