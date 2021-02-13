  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Lise puanları nasıl belirlenecek 2020-2021
Eğitim

Lise puanları nasıl belirlenecek 2020-2021

Lise puanları nasıl belirleniyor? Üniversite sınavlarına hazırlanan liseliler salgın sebebiyle uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte lise puanlarının nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, lise puanları nasıl belirlenecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:10:00 -
Lise puanları nasıl belirlenecek 2020-2021

Lise puanları nasıl hesaplanıyor? Koronavirüs salgını eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. 15 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitim adımları atılacak. Peki, lise puanları neye göre belirlenecek?

Lise puanları nasıl belirlenecek 2020-2021

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanıyla belirlenecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

12. sınıflar haftanın kaç günü okula gidecek?
12. sınıflar haftanın kaç günü okula gidecek?

Eğitim

12. sınıflar haftanın kaç günü okula gidecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı'nın yayınlandığı TRT'de flaş final kararı! Bir dizi veda ediyor
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı'nın yayınlandığı TRT'de flaş final kararı! Bir dizi veda ediyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi reyting rekortmeni dizilerin ekranlara geldiği TRT1'de Tövbeler Olsun dizisi iç..
İstanbul'da korkutan yangın
Aktüel

İstanbul'da korkutan yangın

Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Saadet'li Ali Aktaş'ın derdi belli oldu: Adaylığını açıkladı!
Siyaset

Saadet'li Ali Aktaş'ın derdi belli oldu: Adaylığını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra YİK Başkanı Asiltü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay