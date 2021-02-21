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Eğitim Lise okul sınavları ertelenecek mi? Lise yazılıları olacak mı?
Eğitim

Lise okul sınavları ertelenecek mi? Lise yazılıları olacak mı?

Okul yazılıları sınavları ne zaman? Koronavirüs sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart itibariyle 1, 2, 3, 4., 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Lise öğrencileri ise ilk dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise okul sınavları ertelenir mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:45:00 -
Lise okul sınavları ertelenecek mi? Lise yazılıları olacak mı?

Okul sınavları ne zaman yapılacak? Yüz yüze eğitime katılmayan milyonlarca liseli, okul sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bazı öğrenciler sosyal medyada lise okul sınavlarının iptal edilmesi yönünde paylaşımlarda bulunuyor. Peki, lise okul sınavları ertelenir mi son durum?

Lise okul sınavları ertelenecek mi? Lise yazılıları olacak mı?

Öğrencilerin merak ettiği konulara yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum" sözleriyle başlayan Batan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve anaokullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

 

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