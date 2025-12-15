  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adalet Bakanı şok oldu! Katil Netanyahu yargıya takıldı

Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Saldırgan güvenlik gücü kimin maşası? ABD’ye Suriye’de kim pusu kurdu?

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!

Tekstil sektöründe kara günler! 300 firma konkordato ilan etti

12 kişinin öldüğü saldırıda yeni görüntüler! Ölümüne müdahale: Saldırganın silahını böyle aldı

Gazze’de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu

Libya tezkeresi Meclis gündeminde! Asker gönderme yetkisi 24 ay daha uzatılıyor
Yerel Lise öğrencileri arasında kanlı kavga: 1 yaralı
Yerel

Lise öğrencileri arasında kanlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Lise öğrencileri arasında kanlı kavga: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise öğrencileri arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise öğrencileri arasında parkta çıkan kavgada M.Y. (16), aynı yaştaki M.T.’nin bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Lise öğrencileri M.T. ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.T., bıçakla M.Y.'yi yaraladı.

M.Y., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. M.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, M.T.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü
Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Yaşam

Esenyurt sokakları karıştı! Mahalle savaş alanına döndü: Çocuk tartışması aile kavgasına dönüştü

Dağ keçilerinin liderlik kavgası
Dağ keçilerinin liderlik kavgası

Yaşam

Dağ keçilerinin liderlik kavgası

Elazığ amatör maçında saha karıştı! İdman Yurdu ile Kovancılarspor maçında kavga çıktı
Elazığ amatör maçında saha karıştı! İdman Yurdu ile Kovancılarspor maçında kavga çıktı

Spor

Elazığ amatör maçında saha karıştı! İdman Yurdu ile Kovancılarspor maçında kavga çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23