Lise nakil yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil ve sonuç tarihleri 2022:
LGS tercih sonuçlarının akabinde nakil işlemleri yapmak isteyen öğrenciler lise nakillerin ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Yerleştirmeye esas nakil nedir, nasıl yapılır? 2022 yerleştirmeye esas 2. nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Lise nakil tercihleri ne zaman bitecek? 2022 lise 1. nakil tercihleri ne zaman sona erecek? Lise nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2022 lise nakil tercih ve sonuç tarihleri:
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açılmasının ardından birinci nakil dönemi tercihleri alınmaya başlandı. LGS tercih sonuçları ile bir liseye yerleşemeyen öğrenciler nakil takvimi içerisinde lise tercihlerini yaparak yerel yerleştirme ile bir okula yerleşebilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl iki defa nakil yapılacağını açıkladı. MEB 2022 LGS 1. nakil sürecini başlatmıştı.
2022 lise 1. nakil tercihleri ne zaman sona erecek?
İstedikleri okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları MEB tarafından 1 Ağustos'ta açıklanacak.
2022 LGS 2. nakiller ne zaman başlayacak?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları ise 1-5 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 8 Ağustos'ta MEB tarafından duyurulacak.
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Lise 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022