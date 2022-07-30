Lise nakil yerleştirme sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil ve sonuç tarihleri 2022:

LGS tercih sonuçlarının akabinde nakil işlemleri yapmak isteyen öğrenciler lise nakillerin ne zaman ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Yerleştirmeye esas nakil nedir, nasıl yapılır? 2022 yerleştirmeye esas 2. nakil başvurusu ne zaman yapılacak? Lise nakil tercihleri ne zaman bitecek? 2022 lise 1. nakil tercihleri ne zaman sona erecek? Lise nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2022 lise nakil tercih ve sonuç tarihleri: