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Eğitim Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Öğrenci nakil işlemleri
Eğitim

Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Öğrenci nakil işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci geçiş ve nakil işlemlerinin başladığını duyurdu. Lise nakil işlemlerinin nasıl yapıldığı ise öğrencilerin araştırma konusu oldu. Peki lise nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:13:00 -
Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Öğrenci nakil işlemleri

Lise nakil işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden MEB Öğrenci Nakil İşlemi sayfasından kolaylıkla yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, öğrenci olarak kayıtlı olduğunuz kurumlar arasındaki nakil işleminizi bu sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İsminizin yanında yer alan bağlantıya tıklayarak, nakil sistemine ve konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Yerel yerleştirme; okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi şartlar göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci kabul eden okullar ekranından seçim yapacak. Öğrenciler, yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler.

Aynı türden olan okullar arasından (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci kabul eden okullar için tercihlerini tamamlayarak kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenciler, dilerlerse merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihi yapabilecekler.

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