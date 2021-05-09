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Eğitim Lise ikinci dönem sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman olacak?
Eğitim

Lise ikinci dönem sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman olacak?

Lise ikinci dönem sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Tam kapanmadan önce okullardaki lise yüz yüze sınavları 3 Mayıs sonrasında yapılacağı açıklanmıştı. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2. dönem sınavları ne zaman 2021? Lse 2. dönem sınavları olacak mı? Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB yüz yüze sınav tarihleri.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:12:00 -
Lise ikinci dönem sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Tam kapanmayla birlikte okullarda yapılması planlanan lise ikinci dönem sınavları da ertelendi. Peki Lise ikinci dönem sınavları ne zaman? Lise sınavları ne zaman olacak?

Yüz yüze sınavlar iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Tam kapanmadan önce okullardaki lise yüz yüze sınavları 3 Mayıs sonrasında yapılacağı açıklanmıştı. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak?

Lise ikinci dönem sınavları ne zaman?

Lise 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı açıklamada resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. MEB açıklamasında "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi. 

Uzaktan eğitim ne zaman sonra erecek?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. 10, 11, 12 Mayıs'ta ders işlenmeyecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim bayram sonrası kaldığı yerden devam edecek. 

 

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