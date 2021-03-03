Lise ikinci dönem birinci sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı. Kabine toplantısında alınan karara göre, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece yüz yüze lise sınavları yapılacak.

Lise birinci dönemin sınavları ne zamana kadar yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Lise ikinci dönemin birinci sınavları ne zaman yapılacak?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.