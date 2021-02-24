Lise birinci dönem sınav konuları neler? Lise 1. dönem sınavları ne zaman

İlkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencileriyle 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime 1 Mart’tan itibaren başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle birinci dönemde yüz yüze sınavına giremeyen lise öğrencilerine yüz yüze sınav yapılacak. Lise birinci dönem sınavına girecek öğrenciler yüz yüze lise sınav tarihi ile lise birinci dönem sınav konuları neler olduğu merak ediliyor.

Okullarda seyreltilmiş ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş sürecince MEB liselerde sınav takvimini yayımladı. Takvime göre, liselerde sınavlar 1 Mart’tan itibaren salgın tedbirlerine uygun şekilde okullarda yüz yüze yapılacak. Yüz yüze lise sınavlarında 50 puan ve üzeri alanlar, başarılı sayılacak. Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Lise 1. dönem sınavları ne zaman?

liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Lise birinci dönem sınav konuları neler?

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.