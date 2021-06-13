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Eğitim Lise 1. Sınıfta hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?
Eğitim

Lise 1. Sınıfta hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?

MEB tarafından düzenlenen LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. Yeni dönemde liseye geçecek 8. Sınıf öğrencileri, lise 1 yani 9. Sınıfın müfredatını araştırıyor. Peki, Lise 1. Sınıfta hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:55:00 -
Lise 1. Sınıfta hangi dersler var? 9. Sınıfta hangi dersler var?

Lisede hangi derslerin işleneceğini, liseye başlayacak olan öğrencilerin hatta velilerin bile merak ettiği bir konudur. Liseye bu yılın sonunda geçecek olan 8. Sınıf öğrencileri lisede hangi derslerin işleneceğini merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…

9. Sınıfta hangi dersler var?

1-Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat

2-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat

3-Tarih - 2 saat

4-Coğrafya - 2 saat

5-Matematik - 6 saat

6-Fizik - 2 saat

7-Kimya - 2 saat

8-Biyoloji - 2 saat

9-Birinci Yabancı Dil - 4 saat

10-İkinci Yabancı Dil - 2 saat

11-Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

12-Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat

13-Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat

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