Lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB nakil tercih sonuçları:

MEB 2022 LGS 1. nakil tercih dönemi tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 MEB nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sene 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci, ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i, tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi.

LGS 1. nakil tercihleri ne zaman sona erecek?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak.

Lise 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise LGS 2. nakiller ne zaman başlayacak?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek.

Lise 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise 2. nakil sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyenler başvuruları ne zaman alınacak?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.