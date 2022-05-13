En son 2018 yılının Mayıs ayında yapılan öğrenci affı ile binlerce öğrenci yarım bıraktıkları okullarına tekrar geri dönme imkanı bulmuşlardı. YÖK eski Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz yıllarda kendisine sorulan sorulan öğrenci affına ilişkin soruya; "Öğrenci affı ile ilgili bir çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir. açıklamasında bulunmuştu. AK Parti binlerce genci yakından ilgilendiren öğrenci affı için kolları bir kez daha sınaıdı.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine af var mı?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, lisans ve yükseklisans öğrencileri için af çalışması başlattıklarını duyurdu. Emin Akbaşoğlu, öğrenci affına yönelik, "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek." dedi. Öğrenci affından faydalanma şartlarının önümüzdeki süreçte belli olması bekleniyor.