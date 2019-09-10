0553 313 94 23

Liposuction hakkında merak edilenler

Op.

10 Eylül 2019 Salı 09:56
Liposuction hakkında merak edilenler

Op.Dr. Hakan Kerem, liposuction hakkında bilgiler verdi.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hakan Kerem, “Liposuction uygulamasının tüm dünyadaki en popüler kozmetik prosedürlerden biri olmasının çok iyi bir nedeni var: “çünkü işe yarıyor ve insanlar bunu yaptırdıkları için mutlu oluyorlar”. Liposuction ve liposculpture işlemleri, cerrahi olmayan diğer yağ eritme uygulamalarının yapamadığı düzeltmeleri, vücudun birçok bölgesinde gerçekleştirebilmektedir. Liposuctionuygulaması, sadece tek bir seansta, aşağıdaki bölgelerin tümünün görünümünü etkili bir biçimde düzeltebilmektedir: Bel simidi (love handles - aşk tutamakları), sırt kıvrımları, karın ve bel, dış bacak (saddle bags), iç bacak (diamond of light), diz ve ayak bilekleri, kollar, memeler” dedi.


Op.Dr. Kerem, Liposuction teknikleri hakkında şu bilgileri verdi:


“Tumescent: Bu yöntem (Klasik Liposuction olarak bilinir), tüm diğer tekniklerin dayandığı altın standart bir liposuction tekniğidir. Lazer Liposuction gibi diğer tekniklerin Tumescent Liposuction yönteminden temelde daha farklı olduğu aslında çok yaygın bir yanılgıdır. Liposuction uygulamasının tüm formları, kılcal kan damarlarını daraltıp işlem sırasındaki kanamayı azaltan ve o bölgenin uyuşmasını sağlayan, serum fizyolojik, lidokain ve epinefrin içeren bir çözeltinin deri altına enjekte edildiği tumescent (şişirme) basamağına sahiptir. Tumescent çözeltisi olmadan uygulanan tüm liposuction uygulamaları çok ağrılı ve tehlikelidir. Bu yüzden tumescent (şişirme) basamağı, hangi teknik kullanılırsa kullanılsın her liposuction uygulamasının ana parçasıdır. Tumescent Liposuction tekniği, diğer tekniklerden farklı olarak sadece tumescent (şişirme) ve aspirasyon (yağı emme) basamağını içerdiğinden, diğer tekniklerden daha kısa sürer, genellikle daha düşük maliyetlidir ve iyileşme daha çabuk gerçekleşir.


Lazer Liposuction: Lazer Liposuction işleminin arkasında yatan ana fikir, normal liposuction uygulamasındaki aspirasyon basamağından önce fiberoptik bir lazer kanülü ile yağ hücrelerini eritmek ve üstteki deriyi gerginleştirmektir. Lazer Liposuction yönteminin Tumescent Liposuction yönteminden temelde daha farklı olduğu çok yaygın bir yanılgıdır. Lazer liposuction hala tumescent çözeltisinin kullanımını ve Tumescent Liposuction yönteminde kullanılan kanüllerin aynılarının kullanıldığı sıradan bir yağ aspirasyonu basamağını gerektirir. Tek fark aspirasyon ve tumescent çözeltisi arasındaki basamakta “lazer” kullanımıdır. Çoğu liposuction hastası için bu adım normal liposuction’dan daha iyi bir sonucun alınmadığı, aksine daha fazla zaman ve maliyete neden olan bir işlem demektir. Ancak sarkmaya yatkın olan kollar, boyun, iç bacak gibi bazı gölgelerde iyi bir seçim olabilir. SMART Lipo, Cool Lipo ve SLIM Lipo gibi diğer lazer liposuction sistemleri, rakip şirketler tarafından yapılan ama aslında aynı teknolojiyi kullanan sistemlerdir.


Power-Assisted Liposuction (PAL): Bu teknik liposuction kanülünü çok hızlı şekilde titreten özel olarak tasarlanmış bir el aletinin kullanımını gerektirir. Bu titreşim kanülün fibröz dokulara kolayca girmesini sağlar ve bu sayede yağların uzaklaştırılmasını hızlandırır. Bu birçok liposuction hastası için önemli bir avantajdır çünkü bu sayede daha kısa süren işlem, ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecini kısaltır ve rahatsızlık hissini azaltır.


Ultrasonik Liposuction: Ultrasonik Lipo, Power-Assisted Lipo tekniğine çok benzer. Sadece mekanik titreşim yerine, cihazın ürettiği ultrasonik dalgalar kanülün dokulara kolayca girmesini sağlar. Ultrasonik yöntem, Power-assisted yöntemi kadar popüler değildir çünkü ultrason kanülleri hızla ısınmakta ve çok dikkatli uygulanmadığı takdirde deride hafif yanıklar oluşturma riski meydana gelmektedir. Bu risk, aynı zamanda Lazer Lipo yönteminde de olasılık dahilindedir.


Aqua Liposuction: Bu teknikte amaç, kanülün dokulara daha iyi girmesini sağlamak olan power ve ultrasonic liposuction yöntemlerine benzemektedir ancak Aqua Liposuction’ da bunu gerçekleştirmek için su kullanılmaktadır. Buradaki temel eleştiri, tumescent içindeki solüsyonun üzerine eklenen suyun, çözeltinin yoğunluğunu değiştirmesidir ve bunun sonucunda, eğer ameliyat esnasında hastalar çok dikkatli bir şekilde takip edilmezlerse, tehlikeli olabilen elektrolit anormalliklerine maruz kalmalarına sebep olmaktadır.


Tickle Lipo: Power-Assisted Liposuction tekniğine çok benzer, ancak titreşim aşamasını bir adım ileri götürerek hastaların acı yerine sadece titreşim (gıdıklanma) hissetmelerini sağlar. Bu teorikte daha rahatlatıcı bir teknik gibi görünse de yukarıda tartışıldığı üzere, cerrahi müdahale yapılan bölgeleri uyuşturmakla esas olarak tumescent çözeltisi sorumludur.


SLIM Lipo: SLIM Lipo, lazer liposuction’ın bir formudur ancak deri ve yağı daha belirgin bir şekilde hedefleyen patentli iki-lazer sistemi kullanarak bu rekabetten kendini ayırır. Diğer lazer lipo sistemleri dokuya sadece tek bir dalga boyu lazer uygularken, SLIM Lipo iki farklı dalga boyu lazer uygular. Bu özellikle kol, iç bacak ve boyun gibi liposuction sonrası deride sarkma eğilimli olan bazı bölgelerde, bazı hastalarda genel olarak daha iyi bir sonuca yol açabilir.


Mikro Lipo: Mikro Lipo, çene, çene altı, diz ve ayak bilekleri gibi vücudun hassas bölgelerindeki yağ hacmini azaltmak için, ultra ince kanüllerin kullanımını içerir. Bu bölgelerdeki yağ miktarı oldukça küçük olduğundan hata yapma payı da çok azdır. Bu yüzden çok daha hassas ve küçük kanüllerin kullanılması zorunludur. Micro Lipo, cildi gerginleştirdiği kadar yağı uzaklaştıramaz, bu yüzden bazen lazer liposuction kanülleri bu uygulamanın bir parçası olabilmektedir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’ta 2 yıldır asfaltlanması beklenen yolda çalışmalar başladı
    1. Tarsus’ta 2 yıldır asfaltlanması..
    2. Çarşılı köprüler kardeş oldu
    3. Enflasyonda beklenti aşağı yönlü
    4. "Saç ekiminin tam dönemi"
    5. Uluslararası Tekstil Konferansı..
    6. SMDK'den BM'ye İdlib çağrısı
    7. Dededen toruna "ballı" mesai
    8. "Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    9. A Milli Basketbol Takımı olimpiyat..
    10. Nikahta 09.09.2019 yoğunluğu
    11. Almanya’da hastanede yangın: 1 ölü
    12. Kayserispor fanatiği berber dükkanını..
    13. Başkan Erdoğan, faize karşı katılım..
    14. Esenboğa Havalimanı'nda 8 ayda 9,4..
    15. Avrupa Gençler Judo Şampiyonası
    16. EBRD'den Türkiye'ye bağlılık mesajı ve..
    17. Tarsus’a yeni sağlık kompleksi
    18. Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    19. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    20. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    21. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    22. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    23. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    24. Yunanistan'da peş peşe depremler
    25. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    26. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    27. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    28. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    29. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    30. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!