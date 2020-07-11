Lionel Messi'den La Liga tarihinde bir ilk!
La Liga'nın 36. haftasında Barcelona deplasmanda Valladolid'i 1-0 mağlup etti ve Real Madrid'in puan kaybını beklemeye başladı. Kritik maçta Lionel Messi, Vidal'e yaptığı asistle bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımının Real Valladolid ile deplasmanda karşılaştığı maçta Arturo Vidal'in takımı öne geçiren golünü hazırlayan isim oldu.
Messi, bu maçta yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.
Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2008-09 sezonunda Xavi'den sonra 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.
Valladolid ile Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barcelona 1-0'lık skorla kazandı ve şampiyonluk yarışında "devam" dedi.