Lionel Messi sözleşmeyi yeniledi

TyC Sports'ta yer alan habere göre kulüp yöneticileri ve Luis Campos, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı. Kulüp ile futbolcu arasında görüşmeler gelecek hafta başlayacak.

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan dünya futbolunu sarsan bir hamleyle ayrılarak, PSG'nin yolunu tutan Messi, ilk sezonunda eleştirilerin odağında yer almıştı. Ancak 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar futboluyla alkışları topladı ve 9 maçta 4 gol, asistlik performansa imza attı.