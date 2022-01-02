Özellikle Avrupa kıtasında koronavirüs vakaları artmaya başladı. Pek çok futbolcu da koronaya yakalandı. Son olarak Lionel Messi’den de haber geldi. Peki, Lionel Messi nasıl oldu?

Lionel Messi sağlık durumu | Lionel Messi korona mı oldu?

Fransız ekibi Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Arjantinli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. PSG'de ayrıca Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala’da koronavirüse yakalandı.

Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 10'u İspanya Birinci Ligi (La Liga) olmak üzere 35 kupa kazandı.

Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.

10 Ağustos 2021'de PSG'ye transfer olan Messi, Fransız ekibinin formasıyla çıktığı 16 maça çıktı ve 6 gol attı.