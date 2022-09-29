Lionel Messi hakkında bomba iddia!

Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, kariyerine PSG'de devam eden Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi için, Katalan kulübünden sürpriz bir açıklama geldi. Joan Laporta'nın yeniden başkan seçilmsiyle ekonomik durumu düzeltmeye çalışan Katalan kulübü sezon sonunda Messi'yi evine geri dönmeye ikna edebilir.

Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin geri dönebileceğini söyledi.

Catalunya Radyosu'na konuşan Romeu; "Finansal olarak bu mümkün olabilir, çünkü Messi sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde olacak. Bu teknik ekip ve oyuncu tarafından verilmesi gereken bir karar. Bu kararı vermek benim görevim değil, ama bu gerçekleşebilir.

Akşam'a göre; Barcelona Başkanı Jaon Laporta da geçtiğimiz günlerde ESPN'e yaptığı açıklamada hücum hattına yapılacak transferlerin henüz bitmediğini söylemişti.

Sezon öncesi hazırlık kampını ABD'de geçiren Barcelona'da Teknik Direktör Xavi, muhabirlerin eski takım arkadaşı Messi ile yeniden bir araya gelme şansıyla ilgili sordukları soruya, "Gelecekte göreceğiz" diyerek yanıt vermişti.

Messi'ye yakın kaynaklar ise yıldız oyuncunun şu an için sadece, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'na ve PSG'nin başarısına odaklandığını iddia ediyor.