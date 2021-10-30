Lionel Messi dibe vurdu!

Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Arjantinli süper star Lionel Messi için işler iyi başlamadı.

PSG, ligde Arjantinli yıldızdan faydalanamıyor. Messi, Ligue 1'deki 5 maçında ne gol ne de asist katkısı verebildi.

İlki yaşadı

Messi, 2005-06 sezonundan bu yana kariyerinde ilk kez kasım ayına kadar lig maçlarında gol katkısı yapamadı. Arjantinli star, Ronaldinho'nun son döneminde Barcelona'da ipleri eline almış ve skor makinesine dönüşmüştü.

Messi'nin PSG'de Barcelona'da olduğu gibi liderliği eline alamadığı ve bu sebeple katkı veremediği yorumları yapılıyor. PSG'de Neymar ve Mbappe'nin hakimiyetinin halen daha fazla olduğu şeklinde görüşler var.