Fenerbahçe, Lincoln Henrique hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Lincoln Henrique kim kaç yaşında? Lincoln Henrique hangi takımlarda oynadı?

Lincoln Henrique 7 Kasım 1998'de Brezilya'da dünyaya geldi. 23 yaşındaki futbolcu on numara mevkiinde görev alıyor. Brezilya U17 Milli Takımı'yla 11 maça çıkan Lincoln Henrique 4 kez fileleri havalandırdı.

Lincoln Henrique 3 Eylül 2017'de Gremio'dan Çaykur Rizespor'a 500 bin Euro'ya kiralık olarak geldi. Çaykur Rizespor formasıyla 20 maça çıkan Lincoln Henrique 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Çaykur Rizespor'un ardından Lincoln Henrique America-MG'de kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu 1 Temmuz 2019'da Portekiz ekibi Santa Clala'ya imza attı.

Lincoln Henrique, Santa Clara formasıyla 109 maça çıktı ve 9 gol atıp 23 asist yaptı.