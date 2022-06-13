Lincoln Henrique kim kaç yaşında? Lincoln Henrique hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Lincoln Henrique'nin kim olduğu, kariyeri mercek altına yatırıldı. Peki, Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique kaç yaşında?
Fenerbahçe, Lincoln Henrique hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir'' ifadeleri kullanıldı.
Lincoln Henrique kim kaç yaşında? Lincoln Henrique hangi takımlarda oynadı?
Lincoln Henrique 7 Kasım 1998'de Brezilya'da dünyaya geldi. 23 yaşındaki futbolcu on numara mevkiinde görev alıyor. Brezilya U17 Milli Takımı'yla 11 maça çıkan Lincoln Henrique 4 kez fileleri havalandırdı.
Lincoln Henrique 3 Eylül 2017'de Gremio'dan Çaykur Rizespor'a 500 bin Euro'ya kiralık olarak geldi. Çaykur Rizespor formasıyla 20 maça çıkan Lincoln Henrique 3 gol atıp 2 asist yaptı.
Çaykur Rizespor'un ardından Lincoln Henrique America-MG'de kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu 1 Temmuz 2019'da Portekiz ekibi Santa Clala'ya imza attı.
Lincoln Henrique, Santa Clara formasıyla 109 maça çıktı ve 9 gol atıp 23 asist yaptı.