Linç kampanyasının ardından açıklama geldi! "Havrita işaretliyor, köpekler zehirleniyor" iddiası yalan çıktı

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Başıboş köpek saldırılarının istatiksel olarak kayda alındığı Havrita'ya yönelik linç kampanyası sürüyor. Yöneticilerinin sabıkalı olduğu ortaya çıkan ve suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantısı olduğu tespit edilen Paw Guards isimli köpek rantçısı grubun başlattığı kara propagandaya sözde ünlülerin balıklama atlaması dikkat çekti.

Köpek rantçıları Havrita'dan rahatsız oldu

Sokakların terörize edildiğini gözler önüne seren ve köpek mamalarıyla ceplerini dolduran rantçıların hedefindeki Havrita ile ilgili başıboş köpek saldırılarına dikkat çeken mağdur ve gönüllüler adına Avukat Devrim Koçak'tan ise açıklama geldi.

"Girişler saldırıya uğrayanlar tarafından yapılıyor"

Sosyal medya üzerinden yapılan başlatılan linç kampanyasına cevap veren ve "Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘haritadan bakayım’ demez." ifadesinde bulunan Avukat Devrim Koçak, DHA'ya yaptığı açıklamada “Başıboş köpek haritası Havrita’yı 2022 yılının mayıs ayında uygulamaya koyduk. Uygulamanın amacı, başıboş köpek çetelerini, saldırılarını bizzat yaşayan kişiler tarafından uygulamaya girilerek bölgenin gösterilmesi. Hangi arterlerde köpek çeteleşmeleri olduğunu, trafik kazasına sebep olabileceğini göstermek.

"Biz bu başıboşluğun önlenmesini istiyoruz"

Hastane, cami, okul ve park gibi alanlarda köpeklerin toplanması ve çeteleşmesi sorunu var. Çocuğunu parka götürmek isteyen insanlar, gezdirmek ve açık alanda hava aldırmak için parka gidiyor. Bir anda köpekle karşılaşıp köpeğin saldırması bir tarafa 3-4 köpeğin olması çocuğun köpeği görüp kaçması başlı başına bir problem. Biz buna köpek sorunu demiyoruz, sorun başıboşluk. Sahipli bir köpek bile olsa çocuk parkına getirip tasmasını çözdüğünüz zaman çocuk ondan da korkup telaşa kapılabiliyor. Biz bu başıboşluğun önlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Havrita’nın da ‘burada köpeklere gidin zarar verin’ gibi bir çağrısı, misyonu yok"

İki günlük linç kampanyasında uygulamaya girişlerde artış olduğunu belirten Koçak, “Sosyal medya platformları nasıl hakaret içeren paylaşımlardan tıpkı bize şu an yapılan paylaşımlardan sorumlu değilse Havrita da yapılan girişlerden ve içeriklerden sorumlu değil. Bunu da zaten giriş yapan kişilere bildiriyoruz. Havrita’nın da ‘burada köpekler gösterilmiş gidin zarar verin’ gibi bir çağrısı, misyonu yok.

"Bunu yapan vicdansızlar, haritaya ihtiyaç duymaz"

Her zaman söylüyorum bunu yapan vicdansızlar, haritaya ihtiyaç duymaz. Bir müptezel köpeğe kötülük yapmak istiyorsa ‘haritadan bakayım’ demez. Devletin yerine getirmesi gereken şey, ‘başıboş hayvanları gördüğünüz yerde yetkili birimleri uyarın’ diye teşvik etmeli. Suçlamaları asla kabul etmiyoruz. Yargısal girişimler oldu, yargılandığımız bir şey de şu an söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden sürekli hakaretler ediliyor. Havrita’ya yapılan bu saldırıları kınıyorum. İki günlük linç kampanyasından sonra uygulama girişlerinde artışlar oldu. 1 saat öncesinde 3 bin 542 giriş yapıldı” diye konuştu.

"5 ayda 16 kişi hayatını kaybetti"

Havrita'nın uygulamaya girmesinden bu yana 5 ayda 16 kişinin başıboş köpekler sebebiyle hayatının kaybettiğini ve büyük bir sorunla karşı karşıya olunduğunu belirten Avukat Devrim Koçak, “Köpeklerde trafik kazalarına sebep oluyor, ilk 5 ayda 16 kişinin ölümüyle sonuçlanan başıboş köpek saldırıları ve başıboş köpek kaynaklı olaylar var. Köpek arabanın önüne çıkıyor ve bundan kaynaklı trafik kazaları oluyor. İnsanların ve köpeklerin ölümüne sebep oluyor. Hayvansever arkadaşlar direklere ‘dikkat hayvan var’ levhaları asıyor. O zaman bu da bir işaretlemedir. O levhayı gören orada bekleyip o köpeklere bir şey yapmak istiyorsa yapabilir” dedi.

"Havrita işaretliyor, köpekler zehirleniyor" iddiaları yalan çıktı

Öte yandan 2022 yılının Mayıs ayında kurulan Havrita'da işaretlendiği ve ardından iddia edilen köpek zehirleme vakalarının, söz konusu uygulamanın kurulmasından çok önce gerçekleşen olaylar olduğu ortaya çıktı.

Başta Paw Guards isimli şirket olmak üzere sözde hayvan derneklerinin geçmiş yıllarda yaşanan köpek zehirleme vakalarının görüntüleriyle Havrita'yı hedef aldığı ve kara propagandayla algı operasyonu yaptığı tespit edildi.

Algı operasyonunu çökerten kareler

İşte bazı yazar ve ünlülerin de dahil olduğu, işaret fişeğiyle eş zamanlı başlatılan algı operasyonu çökerten kareler...

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