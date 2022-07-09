Limonlu yoğurt kürü nasıl yapılır? Faydaları neler? İbrahim Saraçoğlu'ndan tarif

Göbek bölgesindeki aşırı ve gereksiz kilolarınızdan kurtulmayı başaramıyorsanız Prof. Dr. İbrahim Saracoglu’nın sunduğu yoğurt ve limon kürünü mutlaka denemelisiniz.

Yoğurt Limon Pul Biber Kürü ile Zayıflama

Limonlu yoğurt kürünü denemeden önce öğrenmeniz gereken en az 2 hafta devam etmeniz gerektiğidir. 1 – 2 gün denedikten sonra işe yaramadığını düşüncesine kapılıp sakın bırakmayın. Rahat ve basit şekilde hazırlayacağınız Yoğurtlu Limon kürü tarif sayesinde göbek bölgenizdeki yağlardan, kilolarınızdan hızlıca kurtulacaksınız.

Limon Yoğurt Kürü Malzemeler:

Yarım limonun suyu

3 Yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt

1 çay kaşığı pul biber (pul biber yerine zencefil ya da zerdeçal da olabilir)

Yoğurt Kürü Nasıl Yapılır – Hazırlanışı

Yukarıda verdiğim ayrıca resimlerde de göründüğü limonun suyunu, yoğurdu ve pul biberi belirtilen ölçülerle uygun bir kase içerisinde karıştırın.

Yoğurt Kürü Diyetinin Yapılışı:

Gece uyumadan yarım saat önce yiyin. Bu karışımı tükettikten sonra kesinlikle başka hiç bir şey yememeniz gerekiyor. En az 2 hafta boyunca bunu sürdürün. 2 Hafta sonunda değişimi göreceksiniz.

Yoğurt Kürünün Zararları

Yoğurt kürü diyetinde içerisinde pulbiber bulunması sebebiyle ilgili hastalığı olanların yapması önerilmez. Basur gibi hastalığı olanlara zararı olabilir. Onun dışında emziren annelere ve hamilelere hiç bir zayıflama kürünü önermiyoruz. Ayrıntılı bilgi için aşağıda yoğurt kürü ile zayıflayanların yorumlarına göz atabilirsiniz