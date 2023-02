Limonlu su içerken dikkat edin! Canan Karatay o sırrı açıkladı: Küçük, büyük herkes için içeceklere tavsiyeler

Gün içinde enerji ihtiyacı için tüketilen su miktarı oldukça önemlidir. Her yaştan insanın su tüketimine özen göstermesi gerekir. Günlük olarak tüketilen bu enerji kaynağını zenginleştirmek için meyve ve sebzelerden faydalanılabilir. Bu meyvelerden biri olan limon, zengin içeriği ve vitamin deposu olmasıyla ön plana çıkar. Limon içeriğindeki kalsiyum, magnezyum, folik asit, c vitamini ve B6 gibi besinler sayesinde oldukça faydalıdır. Buna rağmen konu hamilelik olunca her şeyde olduğu gibi limona da şüpheyle yaklaşırız. Uzmanların bu konudaki düşünceleri limonun hamilelikte anneye ve bebeğe zararı olmadığıdır. Hatta tam tersine bu kadar besleyici bir yiyeceğin hem anne hem de bebek sağlığına faydası olduğudur. Her yiyecek ve içecekte olduğu gibi bu besini de fazla tüketmek çeşitli problemlere yol açabilir. Bunun için doktorunuzun tavsiye ettiği ölçüde kullanmanız tavsiye ediliyor.

Peki limonlu su hakkında Canan Karatay ne öneriyor? İşte cevabı

Prof. Dr. Canan Karatay Limonlu su, sağlıklı beslenme ve diyet konularında öne çıkan konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Dünyada hızla yayılan obezite ülkemizde de oldukça sıkla rastlanan rahatsızlıklardan biri. Yemek yeme düzenimiz ve gün içerinde yaptığımız aktivitelerimiz vücudumuzu temel şekillendiren faktörlerden biri. En çok rahatsızlık duyulan olaylardan biri ise göbek ve bacaklarda oluşan kilo problemi. Ancak kilo sandığınız ödem olabilir. Prof. Dr. Canan Karatay, hem ödem atan hem de cayır cayır yağ yakan tarifi paylaştı...

Canan Karatay, devamlı limonlu su içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

''Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.'' dedi

LİMONLU SUYUN FAYDALARI

-Pektin lif içeriği sayesinde iştah kontrolünü destekler.

-Cilt hücrelerini yeniler.

-Karaciğeri toksinlerden arındırır ve bağışıklığı güçlendirir.

-Vücudu toksinlerden arındırır.

-Görme sağlığını korur.

-Metabolizma ve sindirim problemlerine önceden geçer.

- Sıcak limonlu su: Sabahları limonlu su içmek kabızlık gibi bağırsak problemlerinin giderilmesinde etkilidir. Limonun kalorisi düşük olduğu için diyetlerde sıklıkla verilen bir besindir. Her sabah limonlu su içerek yağ yakımının hızlanmasını ve güne daha sağlıklı başlanmasını sağlayabilirsiniz. Direkt olarak kilo vermede etkili olmasa da her sabah ılık limonlu su içerek güne zinde başlayabilirsiniz.

- Gece uyumadan önce içilen 1 bardak su kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır.

CANAN KARATAY'IN ÖDEM ATAN GİZLİ TARİFİ

Salatalara verdiği tat ile çok sevilen hem de içeceklerde kullanılan aynı zamanda C vitamini deposu olan limonu bir de Canan Karatay'ın tarifi ile tüketin. Vücutta biriken ödemi söküp atıyor. Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları yakıyor. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılıyor. Canan Karatay tarafından önerilen bu karışım ile hem yağ yakacaksınız hem de vücutta biriken ödemlerden kurtulacaksınız.

Peki Canan Karatay'ın ödem atan tarifi ne?.

LİMONLU SU NASIL HAZIRLANIR?

200 ml su ve 1 adet limon hazırlamak için gerekli olan malzemelerdir. Hazırlamak için limonun sıkılmış suyu kaynatılır ve kaynama işlemi bittikten sonra ılık halde tüketilir. Limon kabuğunun da içinde durması tercih edilebilir ve daha da yararlı olabilir.

Gece Limonlu Su İçmenin Faydaları Nelerdir?

Cildin nem dengesini yerine getirmek için etkili olan ballı limonlu su bu konuda etkili sonuçlar ortaya koyar. Aynı zamanda boğaz ağrılarının hafifletilmesinde etkili olan limonlu su, solunum yolu enfeksiyonlarında mevcut tedaviyi tamamlayıcı uygulamalar arasında tercih edilebilir. Sabahları limonlu su içmek kabızlık gibi bağırsak problemlerinin giderilmesinde etkilidir. Bu suyun sıcak veya ılık olarak tercih edilmesi sindirim sisteminin hareketlerini düzenleyerek gün içinde etkili bir rahatlık sağlar. Sindirim sisteminin düzenlenmesi tüketilen yiyeceklerin sindirilmesini kolaylaştırır. Böylece vücutta birikebilen toksinlerin uzaklaştırılması sağlanır. Limonlu su içmenin faydaları arasında böbrek fonksiyonlarını desteklemesi yer alır. Böbrek taşı oluşumunun giderilmesinde etkili olduğu düşünülen limonlu su tüketimi düzenli olmalıdır. Limonun bileşenlerinden biri olan sitrat böbrekte oluşan küçük taşların parçalanmasını sağlar. Su ile birlikte bu taşların atılımını kolaylaştıran limon önemli bir fayda sağlar.

Limonlu Su Ne Kadar İçilmelidir?

Günümüzde her yaştan bireyde gözlenen durumlardan biri anemidir. Kansızlık farklı nedenlerden kaynaklanabildiği gibi aynı zamanda tüketilen besinlerin sindirimi sırasında karşılaşılan problemlere de bağlı olabilir. Tüketilen besinlerden alınamayan demir, emilim bozukluğunun bir sonucu olabilir. Limonlu su tüketimi demir emilimini artırması yönünden fayda sağlar. Limonun bileşenlerinden olan C vitamini ve sitrik asit sayesinde bitkisel kaynaklı besin maddelerinden emilen demir miktarı artırılabilir. Böylece anemiye karşı tamamlayıcı bir çözüm sağlanabilir. Hoş kokusu ve lezzeti sayesinde rahatlıkla tüketilebilen limonlu su, yeterli miktarda tüketildiği süre boyunca fayda sağlar. Yatmadan önce limonlu su içmek uyku kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Akşam yemeklerinden sonra yaşanan hazım sorunlarını ortadan kaldırarak rahat bir uykuya zemin hazırlayan limonlu su gün içinde tüketilebilir.

Annelerin merak ettiği, bebeklere limon ve limon suyu verilir mi?, Hamilelikte limonlu su içilir mi? İşte merak edilen sor ve cevaplar...

Sabah aç karnına limonlu su içmenin zararları

Çok fazla limonlu su içmek mide ekşimesini tetikleyebilir veya zaten yaşıyorsanız kötüleştirebilir. Mide ekşimesi, yemek borusu ve mide arasında bulunan özofagal alt sfinkteri görevini tam yapamayınca ortaya çıkar. Midedeki asitler yemek borusuna tırmanır ve bu duruma reflü denilir.

Limon suyu içmek düşüklere neden olur mu?

İlk üç aylık dönemde kadınlar genellikle mide bulantısına maruz kalır ve bu da sitrik veya ekşi bir şeyler için can atmasına neden olur. Limon en yaygın seçim olacaktır. Hayır, bu bir efsanedir. Limon suyu kesinlikle hamile kadınlar için güvenlidir ve düşüklere neden olmaz. Hamileliğiniz boyunca tüketebilirsiniz.

Hamilelikte Limon Suyunun Yararları

-Sabah bulantısını geçmesine neden olur

-Kan basıncını kontrol eder

-Hazımsızlığı giderir

-Kabızlığı giderir

-Bağışıklığı güçlendirir

-Kemik sağlığını korumaya yardımcı olur

-Bebeğinizin kemik sağlığını korumaya da yardımcı olur

-Üregenital enfeksiyonların giderilmesinde ve bu sayede böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur

-Vücutta ph değerlerini yönetmeyi sağlar ve alkalilik sağlar

-Hamilelikteki şişen ayakların inmesine yardımcı olur. bunun için bu kaptaki ılık suyun içine bir kaşık limon suyu ekleyin ve ayaklarınızı bu suda dinlendirin.

-Mide bulantısı, baş ağrısı, ödem, kramp ve baş dönmesinin geçirilmesinde size yardımcı olur.

-Antioksidan etkisi fazladır.

-Ateş, soğuk algınlığı, astım ve bazı hastalıkları kontrol altına alarak etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Hamilelikte limon suyunun yan etkileri zararları nelerdir?

Mide ekşimesi veya Gastrointestinal rahatsızlıkları tetikleyebilir. Diş sorunlarına neden olabilir. İçeriğindeki sitrik asit sebebiyle diş minesine zarar verebilir. Diş minesinde veya dokusunda değişiklik fark ederseniz bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin.

Buzlu veya çok soğuk limon suları soğuk algınlığına ve öksürüğe sebep olabilir. Bu ihtimali mutlaka göz önünde bulundurun ve hafif ılık veya oda sıcaklığında su ile limon suyu tüketin.

Limon, binbir derde deva, C vitamini deposu harika bir sebzedir. Bu yüzden, annelerin merak ettiği, (Bebeklere limon ve limon suyu verilir mi?) sorusuna uzmanların cevapları:

Sual: Bebeklere limon, mandalina ve portakal suyu ne zaman verilir? Yeni doğan bebeklere verilir mi?

CEVAP

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış İlhan’ın cevabı: Portakal, mandalina, limon, greyfurt sularına, gaza neden olabileceğinden ve alerjik özelliklerinden dolayı, 7. aydan önce başlamıyoruz, bebek 7 aylık olduğunda başlıyoruz.

Sual: Bebeğim 8,5 aylık, limon yemeyi çok seviyor. 3-4 günde bir eline yarım limon veriyorum, kemiriyor. Limon, bebekler için zararlı mıdır?

CEVAP

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Aydın'ın cevabı: Limon vermeyin, midesine dokunur.