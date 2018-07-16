Limonlu buzlu çay nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 su bardağı soğuk çay demi

2 limon

5-6 yemek kaşığı şeker

2 bardak buz

2 litre su

NASIL YAPILIR?

Limonların suyunu sıkın ve kabuklarını da iyice yıkayıp suya ilave edin. Çay, şeker ve buzları suya koyup bir süre karıştırın. Kendi zevkinize göre biraz daha limon veya şeker ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.