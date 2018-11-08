Limon tuzu çok riskli



Limon tuzu kimyasal adıyla "Sitrik asit" doğal bir bileşendir, özellikle turunçgillerde ve birçok bitkide bulunur. Sitrik asit, şekerin okside olup, Karbondioksite ve ya suya dönüşerek enerji meydana gelmesinde sikrit asit döngüsü sağlanabilmesi için gereklidir. Sitrik asit, gıda endüstirüsinde en yaygın ph kontrol ajanıdır. C vitamini ve E 300 gibi antioksidanların çalışmasını güçlendirir.

Sitrik asit, gıda sektöründe bir çeşit, koruyucu olarak kullanılır. Özellikle meyvelerden yapılmış reçellerin içindeki meyvelerin renginin kahrengiye dönmesini önler.

Sitrik asit, şekerlemelerin veya sanayi işi tatlıların şerbetlerinin, belli bir süre geçtikten sonra, kristalleşmesini önler.

Şerbetli tatlı yapılırken de şerbetin içine limon sıkılması şerbetin, kristalleşmesini önlemek amaçlıdır. Limonun içinde doğal sitrik asit vardır.

Sitrik Asit Zararları

Sitrik asit adı verilen ve gıda sektöründe kullanılan bu madde, limon, mandalina, portakal, greyfurt gibi meyvelerde bol miktarda bulunmaktadır. Fakat, meyvelerden bu maddeyi üretmek, çok pahalı olduğu için, bakterilerin ve mayaların yardımı ile şekerden elde edilir ve genellikle ucuz olduğu için, sanayiciler bunu tercih ederler.

ZARARLARI

Doğal yolla elde edilmeyen sikrit asidin insan sağlığına bazı zararları olmaktadır.

Sitrik asit cilt ile temas ettiğinde tahriş edici etkisi vardır.

Sitrik asidin toz olanları solunduğunda, solunum sisteminde ve mukoza da tahrişe neden olur.

Hassas ciltler ile temas ettiğinde alerjiye neden olur.



Göz ile temas ettiğinde çok ciddi zararlar verir. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir.

E-330 RUSYA'DA YASAK

"Limon tuzu" denilen maddenin kimyadaki adı "sitrik asit"tir ve gıda katkıları skalasında E-330 olarak geçer. Dünyanın en kanserojen maddelerinden biri olmasına rağmen ülkemizdeki birçok üründe katkı maddesi olarak bulunuyor.

Fakat Rusya'da yasaktır. Ancak batı ülkeleri, gıda üreticilerinin politik baskıları sebebiyle halen kullanmaktadırlar. Maksat gıda ürününün bozulmadan yıllarca saklanabilmesi..

Mesela turşuların hepsinde vardır ki kullanım amacı yine turşunun yumuşamadan sert bir şekilde uzun süre kalabilmesi içindir. Turşu severler ise sanırlar ki adında limon geçtiği için turşunun içeriğinde de limon var!

Oysa tehlikenin farkına varılmaması için daha sevecen olan limonlu bir ad konulmuştur kendisine!

Onun için, bir gıda ürünü aldığınızda içindekiler kısmını okuyunuz ve E 330 ya da "sitrik asit" yazıyorsa yemeyiniz.

BULAŞIK YIKAR MI?

Gelelim bulaşık makinesinde deterjan olarak kullanılmasına! Bulaşık makinesine bunu temizlik maddesi olarak koyarsanız bardak tabaklar üzerinde bir buğudan, parlak olmadığından şikayet edersiniz.

Sitrik asit yıkama sırasında su ile kolay kolay gitmez.



Mesela turşu yaparken 3-5 litre suyun içinde en az 15-20 dakika karıştırsanız dahi oldukça zor erir.

Bulaşık makinesindeki yıkama operasyonu bile bunu tam olarak yok edemez. Yani "limon tuzu" ile bulaşıklar temizlenmez, aklınızda olsun!