Limon sayesinde beyaz giysileriniz ilk günkü gibi bembeyaz olacak! Beyaz çamaşırlar için ipuçları

Beyaz, doğası gereği sararmaya oldukça eğilimli bir renk. Beyaz giysiler; yanlış yıkama, terleme, eskime ve parfüm lekelerinden dolayı kolayca sararabilir. Sararan kıyafetler, yeni olsa bile eski gibi görünebilir. Oysa her evde bulunan, gayet ulaşılabilir malzemeler ile zaman kaybetmeden bütün sarı lekelerden kurtulabilirsiniz. İşte, sararmış giysilerinizi yeniden bembeyaz bir görünüme kavuşturmanın yolları...

Yüksek asit içeriğine sahip limon, antibakteriyel özelliği sayesinde ev, cilt ve saç temizliği gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Beyaz çamaşırlarınızı daha parlak beyazlığa ulaştırmak için de limonun gücünden faydalanabilirsiniz. Bunun için;

– Ocağınızın üzerine büyük bir tencereye su koyun ve ısınıncaya kadar bekleyin.

– Bir limonu dilimler halinde kesin. Beyaz gömleğinizi ya da tişörtünüzü tencere içine koyun ve limon dilimlerini de ekleyin.

– Gömleği ve suyu 5 dakika kısık ateşte kaynatın ve düzenli olarak karıştırın.

– Suyu dikkatlice boşaltın tencerenin soğumasını bekleyin.

– Beyazınızı çamaşır makinesinde her zamanki gibi yıkayın

– Makineden çıktığında gömleğinizin daha beyaz göründüğünü fark edeceksiniz!

Beyaz çamaşırlar için ipuçları

KARBONAT VE LİMONUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİN

Beyaz kıyafetlerinizin sararan bölgesine doğrudan karbonatı serpin.

Ardından limonu ikiye kesip lekenin üzerine sürün.

Yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra kıyafetinizi sıcak su ile yıkayın.

KARBONATI ÇAMAŞIR DETERJANINIZA EKLEYİN

Çamaşır deterjanına bir miktar karbonat ekleyin ve çamaşırlarınızı her zaman yıkadığınız gibi yıkayın.

Bu yöntemle sararmış lekelerden eser kalmayacak!

OKSİJENLİ SU İLE ETKİN BEYAZLATMA

Çamaşır deterjanını ve oksijenli suyu karıştırın.

Üzerine sıcak su ilave edip kıyafetinizi bu suda yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından yıkayın.

BİR DE AMONYAKLA DENEYİN

Oksijenli suyu amonyak ile karıştırıp üzerine su ilave edin.

Kıyafetinizi 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Sararmış lekelerden kurtulmak işte bu kadar kolay!

YUMUŞATICI YERİNE SİRKE KULLANIN

Beyaz kıyafetlerinizi yıkarken yumuşatıcı kullanmak, çamaşırlarınızın bembeyaz olmasını önler.

Yumuşatıcı yerine kullanacağınız beyaz sirke, çamaşırlarınızdaki kiri ve sararmaları çıkarırken yumuşatıcı görevi de görür.

Çamaşırlarınızı yıkarken kullanacağınız 1 fincan beyaz sirke bunun için yeterli olacak.

SİRKE VE TUZU KARIŞTIRIN

Bir başka yöntem ise sirke ve tuzu karıştırmak.

1 kova sıcak suyun içine 1 çay bardağı beyaz sirke ve 1 çay bardağı tuz ekleyin.

Kıyafetlerinizi bu suda en az 30 dakika bekletin.

Ardından yıkayın. Bu yöntemle bütün sararmış lekelerden kurtulacaksınız!