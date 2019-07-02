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Limon sabunuyla cilt yağınızı dengeleyin

Limon oldukça yararlı olmasının yanı sıra kullanıldığı her alanda da bu faydaların etkisini gösterme özelliğine sahip. Kabuğundaki yağı, içindeki suyu oldukça etkili ve keskin bir ilaç niteliğinde..

02 Temmuz 2019 Salı 11:59
Limon sabunuyla cilt yağınızı dengeleyin

Limon ülkemizde çok sık tüketiliyor. Tansiyonu düşürme, cildi tazeleme ve yemeklere tat katma gibi birçok alanda her daim kullanılan limonun sabunu da oldukça faydalıdır.

Eğer cildinizin ve saçlarınızın sık sık yağlanmasından şikayetçiyseniz limon sabununu bu şikayetleri ortadan kaldıracaktır. Cildin yağ dengesini kurabilen limon sabunu gözenekleri açar ve daha sıkı bir cilde sahip olmanızı sağlar. Limon sabunu kullanarak sivilcelerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Aynı zamanda cilt ph'ını dengelediği için deriniz rahatlar, yumuşar, olması gerektiği dengeyi bulur ve nasırlardan kurtulursunuz.

Yumuşak, parlak ve sağlıklı bir deriye kavuşmak için, limondan gelen şifayı kullanmayı ihmal etmeyin. Eğer limon sabunu kullanamıyorsanız, limon kabuğundan elde edilen uçucu "limon yağını" kullanarak da yararlanabilirsiniz.

Limon sabununu nasıl kullanmalıyız?

Saça; haftada 1 kere uygulayın. Ardından doğal - uçucu olmayan- yağ ya da saç kremleriyle saç uçlarınızı besleyerek uygulayın. Saç yağını dengeleyip, diplerinde oluşan yara ve lekeleri yok eder.

Cilde; haftada 2 kere uygulayın. Bu sabunu kullandıktan sonra günlük rutininize devam edebilirsinizç. Aldığınız yereki görevlilere danışarak dilerseniz "günlük kullanımlık" limonlu sabunlardan da alabilirsiniz. Bu sayede her sabah temizliğinizde kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda sivrisinekleri ve haşereleri de önleyen limon, sabununu kullandığınızda da aynı etkiyi verecektir.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:59
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