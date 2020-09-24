Limon ile ilgili müthiş bilgi! Mikrodalgaya atıp 5 dakika bekletirseniz...

Limonun sağlık anlamında faydası saymakla bitmiyor. Sağlığın yanında temizlik içinde limonun faydası bir hayli fazla. İşte limon ile yapabileceğiniz 5 akıllıca temizlik yöntemi...

Mikrodalga ile fırını temizleme

Limonları doğrayın. Cam kaba koyun. Bu kabı mikrodalga fırının içine koyun ve 5 dakika çalıştırın. Fırının her tarafı limontu suyun buharı ile ıslandıktan sonra fırını kapatın. Kuru bez le ile fırının içini temizleyin. Sonuç inanılmaz olacak.

Bardaktaki su lekelerini giderin

Lekeleri yarım limon ile ovun ya da bulaşık süngerine yarım limonu sıkın. Artık o çirkin lekeler ortadan kalkacak.

Buzdolabını kötü kokulardan arındırın

Bir süngeri limon suyu ile ıslatın ve süngeri fincana koyun. Ardından fincanı bızdolabına koyun ve bir gece bekletin. Sabah kalktığınızda buzdolabınız taze kokular içinde kokacaktır.

Fayans aralarını kirden arındırın

Fayans aralarına limon suyu dökün ve 10 dakika beklettikten sonra diş fırçası ile fırçalayın. Sonucu göreceksiniz.

Cam temizleyicisi olur

Bir yemek kaşığı sirke ile iki yemek kaşığı limon suyunu karıştırın. Üzerine bir bardak sıcak suyu bu karışıma dökün. Bu karışım sizin cam ve ayna temizleyiciniz olur.