Limon hangi hastalıklara iyi geliyor

Limon turunçgiller familyasına ait ve doğada hem en zengin hem en etkili olan besinlerdendir. Özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon, sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarla, limonun özellikle enfeksiyonlarla savaşmada çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Uzmanlar, limonun cilt sağlığına da çok iyi geldiğini söylemektedir. Özünde bulunan yağı esans olarak güzellik ve kozmetik sanayinde kullanılır. Yüksek miktarda B6,P vitaminleri içermesinin yanı sıra protein bakımından da oldukça zengindir.

İşte limonun faydaları

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, damar sertleşmesini engeller. Kalp ve damar sağlığına birebirdir.

- Vücuttaki demir maddesini arttırır.

- Pektin maddesi bakımından da doğada en zengin besindir. Bu özelliği ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Düzenli tüketildiğinde stres hormonunu azaltır, ruhsal hastalıkları engeller.

- Limon böbrek sağlığına birebirdir. Böbreklerde taş oluşumunu azaltır, taş dökümüne yardımcı olur. Böbreklerin çalışma işlevini arttırır.

- Kanı temizler ve basıncı dengeler.

- Çok güçlü bir antioksidandır. Vücuttaki tüm toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

- Yapılan araştırmalar limonun pankreas, mide, cilt ve akciğer kanser türlerini önlemede çok etkili olduğunu göstermiştir.