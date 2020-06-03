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Aktüel

Limandaki dalgakıran taşlarının arasına sıkışan kirpi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:47:13 -
Limandaki dalgakıran taşlarının arasına sıkışan kirpi kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde limandaki dalgakıran taşlarının arasına sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Deniz Feneri mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, limandaki dalgakıran taşlarının arasına sıkışmış kirpiyi fark etti.

Kirpiyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri, ellerindeki sopalı fileyle kirpiyi kurtardı.

Ekipler tarafından limanın dışına alınan kirpi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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