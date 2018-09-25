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Limak'ın inşa ettiği Zaho Tüneli hizmete açıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok vilayetinde Limak İnşaat tarafından yapılan 3 bin 600 metre uzunluğundaki "Gali Zaho Tüneli" hizmete açıldı.

25 Eylül 2018 Salı 22:59
Limak'ın inşa ettiği Zaho Tüneli hizmete açıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok vilayetinde Limak İnşaat tarafından yapılan 3 bin 600 metre uzunluğundaki "Gali Zaho Tüneli" törenle hizmete açıldı.

Habur Sınır Kapısı'na yakın bölgedeki açılış törenine, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, IKBY İmar Bakanı Derbaz Kosret Resul, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda bölgesel yetkili katıldı.

Tünelin açılış töreninde konuşan Başbakan Barzani, Irak ve IKBY'yi birbirine bağlayan çift yönlü tünelin stratejik büyük bir hizmet projesi olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Bu tünelin inşa edilmesiyle, halkımızın Türkiye ve Irak ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir kalkınma yaşanacaktır. Kürdistan hükümeti, bu proje için 143 milyon dolarlık bütçe ayırdı ve uzunluğu 3 bin 600 metredir."

'ÇOK MUTLUYUZ'

IKBY'deki ekonomik kriz ve diğer sorunların meydana gelmesi nedeniyle inşaat sürecinin bir müddet askıya alındığını hatırlatan Barzani, tüm engellere rağmen Türk Şirketi Limak'ın faaliyetine başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydederek, şirket ve çalışanlarına teşekkür etti.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir de "İşlerin büyük bölümünü tamamladıktan sonra maalesef DEAŞ tehdidi yüzünden çalışmalarımızı bir süre askıya almak zorunda kaldık. Ancak bugün bu inşaatı tamamlayarak hizmete açtığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

500 KİŞİYE İSTİHDAM

Özdemir, projenin önemine değinerek, tünelin inşası süresince 300'ü Türkiye'den, 200'ü ise Irak'tan olmak üzere yaklaşık 500 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Türk yatırımcılar olarak bu bölgenin yatırım potansiyelinin farkında olduklarını söyleyen Özdemir, "Aynı coğrafyanın insanları olarak birlikte yapabileceğimiz çok daha fazla iş olduğunu belirtmek istiyorum. Ticari imkanların artması, bölgedeki kalkınmaya ve refaha büyük katkı yapacaktır." dedi.

Çift geliş, çift gidiş olmak üzere iki tüpten oluşan inşaat çalışmalarına 15 Nisan 2013 tarihinde başlanmıştı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 22:59
  1. gali zaho tüneli

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