Limak Holding’in tarım yatırımı ülkeye 130 milyon dolar sağladı

Nihat Özdemir, “Başta ABD, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Avrupa, İngiltere olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapmakta olan Limkon şirketimiz, ülkemiz adına katma değeri yüksek ürün satarak bugüne kadar ülkeye 130 milyon doların üzerinde döviz getirmiştir” dedi. Limak Grubu olarak, tarım yatırımları ile ön plana çıkmış bir şirket olmadıklarını aktaran Özdemir, yatırımlarının inşaat, enerji, çimento, altyapı yatırımları ve turizm sektörlerinde daha ön planda olduğunu söyledi.

Özdemir, “Tarım yatırımımız ise grubumuz içinde görece küçük görünse de Adana’da 2008 yılında yapımını tamamladığımız meyve suyu konsantre fabrikamız Limkon... Limkon’un Türkiye’de tarımda katma değer üretmek açısından iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Tarlada çalışan 50 bin kişiye iş imkanı sağlanmıştır”

Nihat Özdemir, Limkon’un; bugün dünya standartlarında üretim yapan, 40 ülkeye ihracatı olan, iyi tarım uygulamaları ile ön plana çıkan bir fabrika haline geldiğini belirterek, tarım sektöründe öncü bir görev de üstlenen Limkon’un, Adana’da ilk kez 4 bin dönüm üzerinde domates yetiştiriciliği yaptığını anlattı. Yine aynı amaçla 2009 yılında Ereğli ve Zengen bölgelerinde 1.500 dönüm üzerinde sözleşmeli tarım uygulaması yaparak büyük başarı sağladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti: “Adana’da yapılan çalışmalar örnek olmuş ve Zengen-Ulukışla-Ereğli bölgelerinde toplam 100 bin dönüm domates ekimine ulaşılmıştır. Bu uygulamanın ilk kez yapıldığı 2009 yılından bu yana yaklaşık olarak tarlada çalışan 50 bin kişiye iş imkanı sağlanmıştır.”