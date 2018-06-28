Limak Enerji’den‘memnuniyet’ anketi

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, müşteri işlem merkezlerinden işlem yapan müşterilere SMS yoluyla anket uygulayacaklarını belirterek, “Müşterilerimizin deneyim paylaşımlarıyla ilgili geri bildirimlerini alıyoruz. Bu proje ile 15 günde yaklaşık 90 bin müşterinin deneyimi ölçümlendi. Yapılan anketten elde edilen ilk sonuçlara göre memnuniyet oranı yüzde 88 olarak belirlendi” diye konuştu. Aytac, projenin amacına uygun olarak elde edilen geri bildirimler sayesinde yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedeflediklerini söyledi.