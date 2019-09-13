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Limak Enerji’den anlamlı proje

Hayata geçirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesiyle hizmet verdiği bölgede katma değer üreten Limak Enerji, projelerine bir yenisini daha ekledi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:24
Limak Enerji’den anlamlı proje

Hayata geçirdiği pek çok sosyal sorumluluk projesiyle hizmet verdiği bölgede katma değer üreten Limak Enerji, projelerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, “Paylaşmanın Enerjisi” mottosuyla yola çıkan yeni çalışmasıyla, 8 Eylül "Uluslararası Okuma Yazma Günü" dolayısıyla herkesi kitap okumaya davet ediyor.


Paylaşmanın enerjisini yaşatmayı hedefleyen projede ilk durak Bursa oldu. Şirket çalışanları tarafından metro durakları ve metro içindeki oturaklara bırakılan dünya ve Türk klasiklerinden seçilen kitaplara yolcular ilgi gösterdi. Proje, okur yazarlığın önemine dikkat çekmek maksadıyla dünyada önemli bir gün kabul edilen 8 Eylül "Uluslararası Okuma Yazma Günü" kapsamında yapılıyor. Proje hakkında detaylı bilgileri yolculara aktaran şirket çalışanları aynı zamanda projenin sosyal medyada da görünürlüğünün artması için #paylasmaninenerjisihashtagiyle kişisel hesapları üzerinden paylaşım yapıp, şirketin “limakuludag” isimli Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarını etiketleyen kullanıcıların paylaşımlarını da şirket sayfalarında yayınlıyor.


Şirket, seçmiş olduğu kitaplar ile “oku ve bırak” diyerek bir paylaşım zinciri oluşturmayı hedefliyor. Proje, kişilerin metro istasyonlarından aldıkları kitabı okuyup tekrar metronun herhangi bir durağında bırakarak zinciri devam ettirmesi esasına dayanıyor. BURULAŞ iş birliğiyle gerçekleştirilen proje ile şehirdeki mevcut kitap okuma oranını da artırmak hedefleniyor. Projenin her gün 280 bin kişinin tercih ettiği metroda gerçekleşmesi ise erişim sayısının yüksek olmasını sağlıyor.


Proje hakkında görüşlerini aktaran Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Son yıllarda yapılan araştırmalara göre kitap okuma alışkanlığına dair çarpıcı veriler var. Bu araştırmalara göre Türkiye’de kitap okuma oranının yüzde 0,1 olduğu görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ise kitap okumak Türkiye’de ihtiyaç listesinin 235. sırasında bulunuyor. Projemiz bu kapsamda düşünüldüğünde hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bir katkı sağlıyor hem de kitap okuma farkındalığı oluşturmak anlamında önem taşıyor. Şirket olarak, kitap okumanın gelecek nesillere kazandıracağı faydaya yürekten inanıyoruz. Projemiz,Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okur yazarlık seferberliğine de katkı sağlayacak” dedi.


Limak Enerji, 18 bin kitabı miniklerle buluşturdu


İş yerinde çalışanları ile de kitap okuma günleri düzenleyen ve mini bir kitaplık oluşturan şirketin, her dönem sonunda anaokulu ve ilkokul öğrencilerine dağıttığı “Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabı” da bulunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 18 bin kitabı öğrencilerle buluşturan şirket, yarı yıl ve yaz tatili boyunca Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını, müşteri işlem merkezlerinde miniklere hediye etmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:24
  1. kitap
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