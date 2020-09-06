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Ekonomi Limak Enerji aboneleri, işlemlerini sözleşme numarasıyla yapacak
Ekonomi

Limak Enerji aboneleri, işlemlerini sözleşme numarasıyla yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:42:25 -
Limak Enerji aboneleri, işlemlerini sözleşme numarasıyla yapacak

BURSA (AA) - Limak Enerji, abonelerinin işlemlerini sadece sözleşme numarasıyla yapmasına yönelik uygulama başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, işlemlerin daha kolay gerçekleştirilebileceği bir sistemi devreye aldı.

Bu kapsamda, daha önce iki farklı numara (işletme kodu ve abone numarası) üzerinden sağlanan müşteri işlemleri artık sadece sözleşme numarasıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek. Böylece T.C. kimlik numarası gibi elektrikte de kişiye özel sözleşme numarası dönemine geçilecek.

Kolaylık sağlayan yeni sistem ile aboneler, sözleşme numaralarını girerek tüm bilgilerine tek bir numara üzerinden ulaşabilecek, fatura ödeme işlemlerini bu numaradan gerçekleştirebilecek.

Limak Enerji müşterileri sözleşme numaralarını, faturalarının sol üst kısmında kolaylıkla görebilecek. Ayrıca müşterilere iletilen SMS bilgilendirmelerinde de sözleşme numaraları yer alacak.

Aboneler sözleşme numaralarını, "online.limakuludag.com.tr" adresinden, 444 6 646 numaralı çağrı merkezinden ve müşteri işlem merkezlerinden abone numaralarını belirterek öğrenebilecek. Sözleşme numarası uygulaması kapsamında, otomatik ödeme talimatı bulunan müşterilerin ise herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

Limak Enerji, müşterilerine 444 6 646 numaralı çağrı merkezi, 100'e yakın işlem merkezi, online işlem merkezi, e-Devlet, 0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı ile de hizmet sunuyor. Şirket, "müşteri dostu" uygulamaları ile sağlıklı bir iletişim kurmayı ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

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