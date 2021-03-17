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Spor Lille'nin yıldızı Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı
Spor

Lille'nin yıldızı Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ve Lille'nin karşı karşıya geldiği ve 3-0 biten maçın ikinci yarısında Yusuf Yazıcı penaltıyı atamadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:59:00 -
Lille'nin yıldızı Yusuf Yazıcı penaltı kaçırdı

Fransa Ligue 1'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain, Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i Fransa Kupası son 16 turu maçında 3-0 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ikinci yarısında Yusuf Yazıcı kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Fransa Kupası son 16 turunda PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Icardi ile 41'inci dakikada penaltıdan ve 90+3'üncü dakikada Mbappe kaydetti.

Konuk Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz mücadelenin 46'ncı dakikasında yerini Jonathan David'e bıraktı. Yusuf Yazıcı'nın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada diğer bir milli futbolcu Zeki Çelik ise 74 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 78'inci dakikasında bir de penaltı atışından faydalanamadı.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille 63 puanla lider durumda. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri ise 60 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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