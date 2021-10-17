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Spor Lille'in galibiyet serisi sona erdi
Spor

Lille'in galibiyet serisi sona erdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Clermont, sahasında Lille'i 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 05:29:00 -
Lille'in galibiyet serisi sona erdi

Ligde 7 haftadır kazanamayan Clermont, üst üste üç galibiyet alan Lille'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 32. dakikada Vital N'Simba'nın attığı golle üç puana uzandı.

Lille forması giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 60. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.

Clermont, bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı. Lille ise 14 puanda kaldı.

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