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Spor Lille'de kadroya giremedi, Süper Lig'e geri döndü!
Spor

Lille'de kadroya giremedi, Süper Lig'e geri döndü!

Geçen yıl Galatasaray ile sözleşme yenilemeyerek Fransa'nın Lille takımına transfer olan ancak forma şansı bulamadan gönderilen Mustafa Kapı Adana Demirspor'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 18:19:00 - 2022-01-08 18:20:07
Lille'de kadroya giremedi, Süper Lig'e geri döndü!

Geçen yıl Galatasaray ile sözleşme yenilemeyerek Fransa'nın Lille takımına transfer olan ancak forma şansı bulamadan gönderilen Mustafa Kapı Adana Demirspor'a transfer oldu.

19 yaşındaki forvet Mustafa Kapı'nın Lille'den ayrılarak Adana Demirspor'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Adana Demirspor'yn açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.

Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!"

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