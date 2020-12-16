Lille'de büyük kriz! Türk futbolcular satılabilir

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille çok zor durumda. Ligde lider olan ve Avrupa'da da Burak'ın golleriyle tur atlayan Fransız ekibini zor günler bekliyor. İşte detaylar...

14 haftası geride kalan Ligue 1'de 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Lille'de her şey güzel giderken kazan kaynamaya başladı.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in müthiş performansıyla Lille puanını 29'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Paris Saint-Germain'den devraldı.

Türk fırtınası

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Lille, evinde karşılaştığı Sparta Prag'ı Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-1 mağlup etti.

Bu sezon harika bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı, 18 maçta 10 gol ve 3 asist ile göz dolduruyor. Türk yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde de attığı 6 golle gol krallığı yarışında hala zirvede yer alıyor.

Kulüpte her şey yolunda giderken Fransız basınında yer alan haberlere göre dün kulübün ana hissedarı ve başkanı Gerard Lopez'le ona kredi sağlayan ana fon şirketi Elliott Management bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesi kulübün son dönemdeki ekonomik problemleriydi.

Özellikle yayıncı kuruluş MediaPro'nun sözleşmesini feshetmesi sonrası diğer kulüpler gibi Lille de zor duruma düştü.

Renato Sanches satılacak

Lopez'in Ağustos 2021'e kadar Elliott'a olan 130 milyon euroluk kredi borcunu ödemesi gerekiyor. Ancak mevcut durumda bunun pek mümkün olmadığı kaydedildi.

Kulübün toplam borcunun 130 ila 200 milyon Euro arasında olduğu ve devre arası bazı oyuncuların satılması gerektiği bildirildi.

Ön plana çıkan isim Portekizli orta saha Renato Sanches. Yazın bir İngiliz kulübünün 70 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmemişti. Ancak mevcut durumda böyle bir teklifin kabul edilmeme ihtimali yok.

Eğer Lopez kredi borcunu ödeyemezse kulübün, kredi sağlayan Elliott ve JP Morgan'a devri söz konusu olacak. Bu ihtimalde Elliott, başkan Lopez'in istifasını isteyip kulübü yeni birine satmaya çalışacak.

Yeni projede ise Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ın göreve gelmesi bekleniyor.

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik satılabilir

Bazı Fransız kaynaklar ise Gerard Lopez'in bu kredi borcunu başka fonlar aracılığıyla ödeyebileceğini iddia ediyor.

Lille yaz döneminde Victor Osimhen'i 70 milyon Euro'ya Napoli'ye, Gabriel'i de 26 milyon Euro'ya Arsenal'e satmıştı. Fakat pandemi nedeniyle diğer satışlar gerçekleşemeyince ve yayın ihalesi iptal olunca Lille darboğaza girdi.

Renato Sanches'le birlikte Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi isimlerin de satışı gündeme gelebilir.

Hocasıyla kavga etmişti

Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan maçta sinirli hareketleriyle Fransa'da gündem olmuştu.

Oyundan alınırken teknik direktörü Christophe Galtier'e sert tepki gösteren Yusuf, Fransız teknik adamın elini sıkmayı da reddetmişti.